Ікону везли у багажнику незакріпленою та незахищеною від пошкоджень

Поліція Києва зупинила автомобіль, який намагався вивезти одну з ікон Києво-Печерської Лаври. Раніше журналісти «Радіо Свобода» повідомляли, що священники УПЦ МП хочуть вивезти все з Лаври, включно з іконами та церковним реманентом.

Про вивезення ікони повідомило у четвер, 30 березня, «Радіо Свобода». За даним видання, їхній кореспондент став свідком зупинки авто.

«Поліція "завернула" авто, в якому везли ікону з Лаври. Свідком цього став наш кореспондент. Як він розповідає, коли поліція знаходить там подібну річ, її оцінює представник Мінкульту чи заповідника і дозволяє або не дозволяє виїзд», – повідомили журналісти.

Цього разу в заповіднику дали дозвіл на вивезення ікони, проте правоохоронці все одно не пропустили авто. Рішення може бути пов'язане із подіями, які відбуваються у Лаврі протягом 30 березня.

Нагадаємо, за рішенням Мінкульту священники УПЦ МП повинні були покинути територію монастиря до 29 березня. В УПЦ МП оскаржили рішення в суді, а на час судового розгляду священники хочуть залишитися у Лаврі. 30 березня парафіяни УПЦ МП заблокували вхід комісії Мінкульту, яка прийшла для перевірки двох будівель на території Києво-Печерської Лаври. Митрополит УПЦ МП Павло Лебідь заявив, що ченці не залишать Лавру, та почав погрожувати президенту Володимиру Зеленському.

Перед виселенням священники УПЦ МП почали вивозити з Лаври все майно, яке є у церкві. Не чіпали в УПЦ МП тільки мощі – у церкві заявили, що вважають усе майно, включно з іконами, власністю своєї церкви. Журналісти «Радіо Свобода» повідомили, що на виході з дальніх печер заповідника чітко видно кріплення до ікон та місця, де вони раніше висіли.