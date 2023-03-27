На виході з дальніх печер заповідника зникла частина ікон

Ченці УПЦ МП, які мають покинути територію Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», вивозять звідти усе майно, крім мощей. Як повідомляє «Радіо Свобода», на виході з дальніх печер заповідника чітко видно кріплення до ікон та місця, де вони раніше висіли.

Журналісти поцікавилася у священнослужителів, куди зникли ікони, однак відповіді не отримали. Натомість інші представники УПЦ МП повідомили – планують вивезти з заповідника усе, крім мощей, бо вважають усе майно, включно з іконами, власністю своєї церкви.

Як інформував ZAXID.NET, заповідник розриває договір оренди з УПЦ (МП) з 29 березня. Раніше Митрополит Павло заявив, що ченці не залишать територію Києво-Печерської лаври. Водночас Ткаченко підтверджував, що представники УПЦ МП почали процес виїзду. Аудитори вже виявили на території Лаври 36 незаконних новобудов.