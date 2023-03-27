Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) вважає, що обшуки українських силовиків у будівлях УПЦ МП можуть мати «дискримінаційний характер». Про це йдеться у звіті ООН щодо ситуації з правами людини в Україні за останні півроку.

В ООН нагадали, що у різних містах України СБУ провела обшуки в монастирях, офісах та навчальних закладах, якими володіє так звана УПЦ МП.

За даними організації, в деяких випадках співробітники спецслужби допитували священнослужителів з використанням поліграфа.

«УВКПЛ стурбоване, що дії держави, спрямовані проти УПЦ МП, можуть мати дискримінаційний характер. УВКПЛ також нагадує про необхідність забезпечення того, щоб усі особи, яким висунуто кримінальні звинувачення, користувалися всім спектром прав на справедливий судовий розгляд», – йдеться у звіті.

До слова, це вже друга неоднозначна заява від представників ООН за останній час. Раніше місія ООН заявила про відповідальність «обох сторін» війни за порушення прав в Україні. Представники ООН заявили, зокрема, про скарги російських полонених на «погане утримання» і «страти з обох сторін».