Українські військовополонені зазнавали катувань або жорстокого поводження у російському полоні

Моніторингова місія ООН з прав людини заявила, що зафіксувала страти та катування військовополонених як з боку російських окупантів, так і з боку Збройних сил України. Водночас в Україні не згодні із висновками комісії щодо порушення українською стороною прав російських військовополонених і вимагають доказів озвучених звинувачень, пише «Громадське».

Очільниця моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер під час пресконференції 24 березня заявила, що як Київ, так і Москва винні у порушенні прав та позасудових стратах військовополонених.

Зокрема, за словами Богнер, з боку росіян організація виявила страти 15 українських військовополонених невдовзі після того, як їх захопили в полон. Представники ПВК «Вагнер» вчинили 11 із цих страт.

Також ООН нібито зафіксувала страти Збройними силами України до 25 російських військовополонених і людей, які припинили участь у воєнних діях. Повідомляється, що це траплялося часто одразу після захоплення в полон на полі бою. У відповідь на це органи влади України почали розслідування п’яти випадків, які охоплюють 22 жертви, але ООН поки не має інформації про жодні судові вироки щодо ймовірних винуватців. Про якесь розслідування щодо позасудових страт українських військовополонених російською стороною вона не говорила.

Також ООН опитала понад 400 військовополонених – приблизно по 200 з кожної сторони. За словами Богнер, Україна надала безперешкодний конфіденційний доступ до місць утримування російських військовополонених. Водночас Росія не надала такого доступу. Проте ООН змогла провести конфіденційні інтерв’ю з українськими військовополоненими після їхнього звільнення.

Як зазначає Богнер, розповіді колишніх українських військовополонених свідчать про те, що росіяни краще ставилися до тих, хто потрапив до них після того, як командири домовилися про здачу в полон. Але більшість українських військовополонених, які потрапили в полон під час бою, зазнавали катувань або жорстокого поводження. Окупанти вдавалися до вогнепальних чи колотих поранень кінцівок, розповіли українці. Також поширеним явищем була імітація страти.

ООН задокументувала, як п'ятеро українських військовополонених померли впродовж інтернування від травм, отриманих під час катувань, ще п'ятеро померли через брак медичної допомоги.

Водночас майже половина з 229 російських військовополонених теж заявляли про катування або жорстоке поводження з боку військових ЗСУ та СБУ, а також, меншою мірою, співробітників пенітенціарних установ. Росіяни скаржилися на поранення кінцівок ножами, катування електричним струмом, а також погрози сексуальним насильством або смертю. Однак представниця ООН не надала жодних доказів того, що ці заяви росіян можуть бути правдою.

Також посадовиця похвалила Україну за створення табору для військовополонених у Львівській області. Водночас росіяни таких таборів не створили і тримають українців в ізоляції.

Своєю чергою, омбудсман України Дмитро Лубінець зазначив, що висновки місії ООН підтверджують скоєння Росією масових воєнних злочинів в Україні, порушення прав людини та ігнорування норм міжнародного гуманітарного права.

Він наголосив, що Україна дотримується Женевських конвенцій, міжнародного права і відкрита до співпраці з міжнародними організаціями.

Що ж до поводження з військовополоненими, то омбудсмен поцікавився доказами провини українських військових.

«Дивно, що під час неодноразових особистих зустрічей з головою місії Матільдою Богнер та постійною координаторкою системи ООН в Україні Деніз Браун жодного разу ними не було порушено питання поводження з російськими військовополоненими. До того ж хотілося б почути беззаперечні факти та аргументи, на яких ґрунтуються висновки місії стосовно ймовірних порушень з боку української сторони», – заявив Лубінець.

Лубінець закликав ООН та міжнародну спільноту тиснути на країну-агресора та вимагати допуску до місць, де утримують українських військовополонених.

«Це Росія злочинно вторглася на нашу землю, вбиває та викрадає українських громадян і досі блокує доступ до наших військовополонених. Масштаби нелюдського поводження та катування приховуються», – нагадав омбудсмен.