Україна в односторонньому порядку передала важкопоранених та важкохворих полонених окупантів російській стороні

Україна здійснила гуманітарну акцію та передала Росії усіх важкопоранених окупантів, стан яких дозволяв транспортування, захоплених в полон з початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. У штабі уточнили, що передали п'ятьох військових.

Дотримуючись міжнародних зобов’язань та Женевських конвенцій, за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста, Україна в односторонньому порядку передала п'ятьох важкопоранених та важкохворих полонених окупантів російській стороні. У цьому випадку йдеться не про обмін військовополоненими, а саме про репатріацію: повернення важкопоранених полонених без жодних умов, як це передбачає міжнародне гуманітарне право.

Водночас РФ, систематично нехтуючи міжнародними нормами, досі утримує в заручниках тисячі українських громадян, зокрема важкохворих і поранених, цивільних, дітей та жінок, літніх людей, а також тих, які потрапили в російський полон ще до початку широкомасштабного вторгнення. Усі ці категорії громадян згідно з міжнародним гуманітарним правом мали би бути повернуті Україні шляхом репатріації без жодних умов.