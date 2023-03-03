Один з таборів на заході України, де утримують полонених окупантів, лютий 2023

Витрати на утримання одного російського військовополоненого становлять близько 10 тисяч гривень на місяць, повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в інтерв’ю «Укрінформу».

«Якщо говорити про більш-менш нормально прораховану вартість утримання полоненого в таборі за підсумками 2022 року, з урахуванням забезпечення табору, з податками, зарплатами, комунальними витратами, – ця сума складає близько 10 тисяч гривень на одного полоненого в місяць», – сказала вона.

Висоцька пояснила, що коли раніше у Мін’юсті говорили про 3 тисячі гривень на місяць на утримування одного російського військовополоненого, то йшлося лише про витрати на харчування й компослуги.

Для порівняння, за словами заступниці міністра юстиції, вартість перебування ув’язненого в СІЗО у 2021 році становила близько 11 тис. грн на місяць. У 2022 році цих витрат не підраховували.