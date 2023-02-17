Українці, які 16 лютого повернулися з полону російських окупантів

У межах останнього масштабного обміну полоненими Україна повернула трьох захисників з Львівської області. Йдеться про Максима Штурмака, з яким зв'язок зник ще у травні, а також Віталія Когута та Степана Матвіїва, які були у Донецькому прикордонному загоні.

Про звільнення трьох військових із Львівщини у п'ятницю, 17 лютого, повідомила прес-служба Львівської ОВА. «Учора відбувся масштабний обмін, в межах якого звільнили 100 українських захисників та одну цивільну людину. Серед них є троє воїнів зі Львівщини – нацгвардієць Максим Штурмак зі Стрийщини, Віталій Когут та Степан Матвіїв із Львівського району», – повідомили у Львівській ОВА.

Там уточнюють, що Максим Штурмак захищав Маріуполь, однак зв'язок із ним зник ще на початку травня. Згодом рідні з'ясували, що він перебував в Оленівці. Віталій Когут та Степан Матвіїв служили у Донецькому прикордонному загоні, а від початку повномасштабної війни перебували у Маріуполі.

Нагадаємо, загалом 16 лютого Україні вдалося звільнити нацгвардійців, прикордонників та військових ЗСУ. Зокрема, 46 звільнених належать Військово-морських сил, 29 до Державної прикордонної служби, 12 до Нацгвардії, восьмеро до ЗСУ й п’ятеро до територіальної оборони. Одним цивільним, який повернувся внаслідок обміну, є заступник мера Енергодара Іван Самойдюк, якого росіяни викрали ще у березні 2022 року.

Омбудсман Дмитро Лубінець зазначив, що люди, які повернулися з полону, мають поранення. «Рідні невдовзі зможуть обійняти своїх захисників, за яких молилися та яких чекали понад усе на світі. Кожен із повернених наших громадян отримає необхідну медичну допомогу, пройти реабілітацію, зможе відновити документи і банківські картки», – повідомив омбудсман.