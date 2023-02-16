Багато з героїв отримали поранення різної тяжкості

У четвер, 16 лютого, Україна та Росія провели обмін полоненими у форматі: «101 на 101». Додому повертаються 100 українських військових та один цивільний, повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

«Продовжуємо повертати українців з полону. Сьогодні додому їдуть 100 наших воїнів та один цивільний», – зазначив він.

Серед звільнених бійців є нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ. Зокрема, 94 з них обороняли Маріуполь, включно з 63 бійцями, які захищали завод «Азовсталь».

Багато з героїв отримали поранення різної тяжкості.

Одним цивільним виявився перший заступник міського голови міста Енергодара Іван Самойдюк.

«Він не зламався, відмовився співпрацювати з ворогом і був викрадений окупантами 19 березня минулого року на блокпосту біля Благовіщенки. Після 333 днів неволі він повертається до рідних та близьких», – зазначили в ГУР Міноборони.

До військово-морських сил належать 46 звільнених, до Державної прикордонної служби – 29, Нацгвардії – 12, восьмеро звільнених належать до Збройних Сил України, п’ятеро – до лав Територіальної оборони. Цього разу всі звільнені в результаті обміну – рядовий та сержантський склад, уточнили в ГУР Міноборони.

Своєю чергою, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець запевнив, кожен із повернених отримає необхідну медичну допомогу, пройти реабілітацію, зможе відновити документи і банківські картки.

Нагадаємо, раніше стало відомо про дезінформаційну компанію з боку росіян. Російська пропаганда стверджує про те, що нібито рідні українських полонених та й самі військові не хочуть повертатися з російського полону. Таким чином росіяни реалізовують нову тактику затягування обмінів полоненими.