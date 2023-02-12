Російська пропаганда стверджує про те, що нібито рідні українських полонених та й самі військові не хочуть повертатися з російського полону. Таким чином росіяни реалізовують нову тактику затягування обмінів полоненими заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише NV.ua.

«Дійсно російська сторона вірить в те, що таким чином вони можуть пояснити, чому вони не віддають наших героїв та героїнь. Це взагалі нонсенс. Ми почали за цим спостерігати достатньо давно, але це не було настільки масштабно, як зараз», – зазначив Лубінець.

Омбудсмен зазначив, що українська сторона надає великі списки з іменами полонених та намагається знайти порозуміння з росіянами щодо проведення обміну «всіх на всіх».

Наприклад, всіх поранених на всіх поранених, всіх жінок військовослужбовиць на всіх жінок військовослужбовиць.

«Тобто на такі великі обміни. Російська сторона спочатку просто затягувала, а потім почала казати, що «у нас ці відмовилися від обміну, ці не хочуть повертатися в Україну», – пояснив Лубінець.

Зазначається, що українська сторона виступила з пропозицією, аби кожен, хто нібито не хоче повертатися з полону, особисто поспілкувався онлайн і сам підтвердив це. І за словами Лубінця росіяни спочатку погодились на такий формат, але в результаті скасували його як раз того дня, коли мав відбутися перший онлайн-дзвінок.

Також в української сторони є докази, що Росія після полону відправляє повторно військових на фронт.

Як інформував ZAXID.NET, 4 лютого відбувся ще один обмін полоненими. Додому повернулися 116 українських захисників.