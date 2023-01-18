Для українців, чиї родичі та близькі опинилися у російському полоні або зникли безвісти, з'явився ще один інструмент для їхнього пошуку. Тепер громадяни можуть звертатися по допомогу до уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, повідомив у середу, 18 січня, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

У штабі зазначили, що український і російський омбудсмени «напрацювали офіційний канал комунікації», за допомогою якого українці можуть звертатися із запитами щодо пошуку безвісти зниклих рідних та близьких, які можуть перебувати в Росії або на тимчасово окупованих територіях України.

«Такі звернення український омбудсмен опрацьовуватиме спільно з уповноваженою з прав людини в рф. Про це досягнуто відповідних домовленостей під час перемовин омбудсменів у Анкарі», – сказано в повідомленні.

Українці можуть звертатися до Уповноваженого з прав людини за одним із номерів «гарячої лінії»:

0800-50-17-20 (дзвінки з території України безкоштовні);

044-299-74-08.

Також громадяни можуть писати звернення на електронну пошту: hotline@ombudsman.gov.ua.