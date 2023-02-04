Україна повернула 114 рядових і сержантів, а також двох офіцерів

Україна і Росія провели черговий обмін полоненими, внаслідок якого Україна повернула 116 своїх захисників, повідомив у суботу, 4 лютого, голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Черговий великий обмін полоненими. Нам вдалося повернути 116 наших людей, оборонців Маріуполя, херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку та інших наших героїв», – йдеться в його повідомленні.

За його словами, серед тих, кого вдалося повернути:

87 воїнів ЗСУ, двоє з яких – із Сил спеціальних операцій (ССО);

вісім бійців ТрО;

семеро з Нацгвардії;

шестеро з Нацполіції;

п’ятеро з Держприкордонслужби;

двоє з Військово-морських сил;

один рятувальник.

Єрмак уточнив, що зі 116 обміняних двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів.

Обмін полоненими 4 лютого 2023, фото Андрія Єрмака

У Міністерстві з питань реінтеграції окупованих територій уточнили, що серед звільнених є одна жінка.

Фото Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій

«Крім того нам вдалося повернути тіла загиблих іноземних волонтерів-добровольців – Крістофера Метью Перрі та Ендрю Тобіаса Метью, а також тіло загиблого воїна-добровольця – українця, який служив у Французькому іноземному легіоні та після початку повномасштабного російського вторгнення повернувся захищати Україну – Кулика Євгенія Олеговича», – додав голова Офісу президента.

За кілька годин до цього російське міністерство оборони повідомляло про те, що вони обміняли 63 своїх солдатів за посередництва Об’єднаних Арабських еміратів.

Нагадаємо, 8 січня Україна повернула з російського полону 50 захисників. Наступний обмін мав відбутися 14 січня, але Росія раптово його скасувала.

Також додамо, що один із наймасштабніших обмінів полонених відбувся 31 грудня 2022 року – тоді Україна повернула додому 140 захисників.

Скільки ще українських військових перебувають у полоні окупантів – невідомо, оскільки ці дані посійно змінюються.