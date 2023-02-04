Україна визволила з російського полону 116 захисників
Серед звільнених, крім військових, є поліцейські, нацгвардійці, прикордонники і партизани
Україна і Росія провели черговий обмін полоненими, внаслідок якого Україна повернула 116 своїх захисників, повідомив у суботу, 4 лютого, голова Офісу президента Андрій Єрмак.
«Черговий великий обмін полоненими. Нам вдалося повернути 116 наших людей, оборонців Маріуполя, херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку та інших наших героїв», – йдеться в його повідомленні.
За його словами, серед тих, кого вдалося повернути:
87 воїнів ЗСУ, двоє з яких – із Сил спеціальних операцій (ССО);
вісім бійців ТрО;
семеро з Нацгвардії;
шестеро з Нацполіції;
п’ятеро з Держприкордонслужби;
двоє з Військово-морських сил;
один рятувальник.
Єрмак уточнив, що зі 116 обміняних двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів.
Обмін полоненими 4 лютого 2023, фото Андрія Єрмака
У Міністерстві з питань реінтеграції окупованих територій уточнили, що серед звільнених є одна жінка.
Фото Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій
«Крім того нам вдалося повернути тіла загиблих іноземних волонтерів-добровольців – Крістофера Метью Перрі та Ендрю Тобіаса Метью, а також тіло загиблого воїна-добровольця – українця, який служив у Французькому іноземному легіоні та після початку повномасштабного російського вторгнення повернувся захищати Україну – Кулика Євгенія Олеговича», – додав голова Офісу президента.
За кілька годин до цього російське міністерство оборони повідомляло про те, що вони обміняли 63 своїх солдатів за посередництва Об’єднаних Арабських еміратів.
Нагадаємо, 8 січня Україна повернула з російського полону 50 захисників. Наступний обмін мав відбутися 14 січня, але Росія раптово його скасувала.
Також додамо, що один із наймасштабніших обмінів полонених відбувся 31 грудня 2022 року – тоді Україна повернула додому 140 захисників.
Скільки ще українських військових перебувають у полоні окупантів – невідомо, оскільки ці дані посійно змінюються.