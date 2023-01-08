Відбувся ще один обмін полоненими, внаслідок якого звільнили ще 50 українських військових

Україна провела черговий вдалий обмін полоненими. У його результаті вдалося повернули додому 50 українських бійців воїнів із ЗСУ, ТрО, НГУ, ДПСУ, ВМС, а також із ССО. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, серед них 33 офіцери та 17 рядових і сержантів.

«Повертаємо людей, які потрапили в полон на Чорнобильскій АЕС, а також оборонців Маріуполя, хлопців з Донецького напрямку, з-під Бахмута, а також із Київщини, Чернігівщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої. Це не останній обмін. Наша задача – повернути всіх наших людей і ми її виконаємо», – написав він у Telegram.

Як повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, це вже 36-й обмін полоненими від початку широкомасштабного вторгнення Росії. Загалом додому повернулись поки 1646 людей. Попередню цифру називали 1 січня – 1596 звільнених українців.

Сьогодні, 8 січня, звільнені 25 представників ЗСУ, 13 – з Нацгвардії, 4 – ДПСУ, 3 – з Військово-морських сил та 5 – із територіальної оборони. Найстаршому визволеному 54 роки, а наймолодшому – менш як 20. Одинадцятеро полонених були з Чорнобильської АЕС, восьмеро є оборонцями Маріуполя, дев’ятеро – захисники Київщини.

Нагадаємо, що напередодні нового року Україна повернула з полону ще 140 військових, серед яких є поранені, захисники Маріуполя, острова Зміїний, а також добровольці з ТрО.