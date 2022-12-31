Україна повернула з полону ще 140 військових, серед яких є поранені, захисники Маріуполя, острова Зміїний, а також добровольці з ТрО. Про це 31 грудня повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

«140 людей повертаються додому. Серед них – поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТрО зі Славутича, причому батьки й сини, які разом перебували в полоні, а також наші з Бахмутського напрямку. 82 бійці ЗСУ, 15 з ТрО, 22 із НГУ, 11 з ВМС та 10 з ДПСУ. 132 чоловіки та 8 жінок, 22 офіцери та 118 сержантів та солдат», – написав він.

Пізніше Андрій Єрмак також додав, що з полону повернули собаку на ім'я Адік, якого російські військові забрали в української військової з Маріуполя після того, як вона потрапила у полон. Як пише Hromadske, російські пропагандисти публікували відео, на якому пітбуля Адіка «дарують» кадирову як трофей. Під час розмови чоловіки сміялися з того, що власниця обіцяла своєму псу знайти його.

Зазначимо, що це один з найбільших обмінів полоненими від початку повномасштабного вторгнення. Так, найбільший обмін відбувся у вересні, коли вдалося повернути командирів «Азовсталі» та ще 210 бійців. У середині жовтня вдалося звільнити з російського полону 108 жінок, а на початку листопада – 107 захисників.

Останній обмін відбувся два тижні тому: тоді додому повернулися 64 воїни ЗСУ, які воювали на Донецькому та Луганському напрямку, зокрема брали участь в обороні Бахмута Донецької області. За останніми даними, у російському полоні перебувають ще 3,4 тис. українських військових, а ще 15 тис. вважаються зниклими безвісти.