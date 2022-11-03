У четвер, 3 листопада, з російського полону вдалося повернути 107 українських захисників, серед яких 74 захищали «Азовсталь». Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, серед повернених захисників є багато поранених.

«Ми повернули додому багатьох поранених у боях. Зокрема, нам вдалося обміняти тяжкопоранених та лежачих з Маріуполя, із "Азовсталі", хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла. Є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, з інфікованими ранами. Також є поранений боєць внаслідок вибуху в Оленівській колонії. Чимало з наших хлопців зазнали поранень ще у березні. Держава зробить все необхідне, щоб допомогти кожному з них», – повідомив Андрій Єрмак.

Наші вдома



З полону окупантів вдалося визволити 106 українських воїнів, з яких 74 — оборонці «Азовсталі», повідомляють у @APUkraine.



Вдалося обміняти й тяжкопоранених українських захисників, зокрема з Маріуполя.



Вітаємо вдома, хлопці!

Дякуємо вам за чин! pic.twitter.com/IIG9krvDa6 — Повернись живим (@BackAndAlive) November 3, 2022

Він уточнив, що повернути вдалося 6 офіцерів, 101 рядового та сержанта. За словами керівника ОП, це бійці ЗСУ, ВМС, ТрО, ДПСУ, НПУ, ДССТ та нацгвардійці, серед яких троє «азовців». Деякі з них добровольцями летіли вертольотом у Маріуполь, щоб рятувати життя і воювати за місто, як додав керівник ОП.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України закликало громадян не публікувати фотографії та особисті дані зниклих і полонених військовослужбовців, оскільки це може їм зашкодити.

Вказані на фото люди справді можуть перебувати в полоні, але водночас окупанти можуть вважати їх цивільними. Або ж людина може просто переховуватись на тимчасово окупованих територіях і шукати можливості повернутись. Оприлюднюючи дані та фото такої людини, ворог отримує орієнтир для пошуків.