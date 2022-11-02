Міністерство оборони України закликало громадян не публікувати фотографії та особисті дані зниклих і полонених військовослужбовців, оскільки це може їм зашкодити. Про це повідомила заступниця голови відомства Ганна Маляр.

Йдеться про пости в соціальних мережах, які нерідко публікують родичі, активісти чи просто небайдужі громадяни. На фото зазвичай зображено безвісти зниклого або полоненого українського військового у військовому однострої, з указанням прізвища, ім’я та військової посади.

«Такі пости переважно супроводжуються підписами на кшталт "Ця особа перебуває в полоні, подивіться, може, хтось знає чи шукає цю людину" або "Помоліться за повернення" та містять персональні дані військового», – зазначила Маляр.

За словами посадовиці, вказані на фото люди справді можуть перебувати в полоні, але водночас окупанти можуть вважати їх цивільними. Або ж людина може просто переховуватись на тимчасово окупованих територіях і шукати можливості повернутись. Оприлюднюючи дані та фото такої людини, ворог отримує орієнтир для пошуків.

«Памʼятайте, що поширення в соцмережах інформації про позивні українських бійців, військові частини та місця їхньої дислокації, про обставини потрапляння військовослужбовців у полон тощо несе загрозу не тільки самим полоненим, але й їхнім бойовим побратимам», – наголосила Маляр.

У відомстві зауважують, що розміщення в публічному просторі будь-якої інформації про конкретну людину, яка перебуває в полоні у росіян, значно ускладнює процес повернення її додому і нерідко ставить під загрозу життя самого полоненого.

«Йдеться про додаткову інформацію, як-от значущість цієї особи для суспільства, її політичні погляди, місце служби чи попередня робота, відомості про склад сім’ї, про рідних і близьких тощо», – уточнила Маляр.

Щоб повідомити про зникнення військового, слід звертатися до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, який діє на базі Головного управління розвідки Міноборони України й об’єднує в собі понад десять державних установ та організацій.

Адреса приймальні: м. Київ, вулиця Спаська, 37. Контакти: +38 (095) 412 74 24 та + 38 (044) 425 12 09. Там приймають родичів військовополонених та безвісти зниклих і надають юридичну, психологічну, а також іншу наявну інформацію.