Міноборони закликало не публікувати дані зниклих українських військових
Публікація персональних даних зниклих чи полонених бійців ЗСУ ставить під загрозу їх життя
Міністерство оборони України закликало громадян не публікувати фотографії та особисті дані зниклих і полонених військовослужбовців, оскільки це може їм зашкодити. Про це повідомила заступниця голови відомства Ганна Маляр.
Йдеться про пости в соціальних мережах, які нерідко публікують родичі, активісти чи просто небайдужі громадяни. На фото зазвичай зображено безвісти зниклого або полоненого українського військового у військовому однострої, з указанням прізвища, ім’я та військової посади.
«Такі пости переважно супроводжуються підписами на кшталт "Ця особа перебуває в полоні, подивіться, може, хтось знає чи шукає цю людину" або "Помоліться за повернення" та містять персональні дані військового», – зазначила Маляр.
За словами посадовиці, вказані на фото люди справді можуть перебувати в полоні, але водночас окупанти можуть вважати їх цивільними. Або ж людина може просто переховуватись на тимчасово окупованих територіях і шукати можливості повернутись. Оприлюднюючи дані та фото такої людини, ворог отримує орієнтир для пошуків.
«Памʼятайте, що поширення в соцмережах інформації про позивні українських бійців, військові частини та місця їхньої дислокації, про обставини потрапляння військовослужбовців у полон тощо несе загрозу не тільки самим полоненим, але й їхнім бойовим побратимам», – наголосила Маляр.
У відомстві зауважують, що розміщення в публічному просторі будь-якої інформації про конкретну людину, яка перебуває в полоні у росіян, значно ускладнює процес повернення її додому і нерідко ставить під загрозу життя самого полоненого.
«Йдеться про додаткову інформацію, як-от значущість цієї особи для суспільства, її політичні погляди, місце служби чи попередня робота, відомості про склад сім’ї, про рідних і близьких тощо», – уточнила Маляр.
Щоб повідомити про зникнення військового, слід звертатися до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, який діє на базі Головного управління розвідки Міноборони України й об’єднує в собі понад десять державних установ та організацій.
Адреса приймальні: м. Київ, вулиця Спаська, 37. Контакти: +38 (095) 412 74 24 та + 38 (044) 425 12 09. Там приймають родичів військовополонених та безвісти зниклих і надають юридичну, психологічну, а також іншу наявну інформацію.