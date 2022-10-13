Представники організації Червоного Хреста повинні шукати способи доступу до українських полонених, переконаний президент України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста не докладає достатньо зусиль щодо доступу до українських полонених, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Про це він сказав виступаючи на пленарному засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи, пише «Суспільне».

«Це продовжується від початку окупації нашого Криму і Донбасу. Доступу до наших полонених не було. Червоний Хрест не може туди дійти. Це вісім років відбувається», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що росіяни ігнорують усі правила поводження з полоненими українцями.

«А зараз тисячі наших полонених після повномасштабного вторгнення знаходяться на окупованих частинах Донеччини, де їх катують і що тільки з ними не роблять. Ми це знаємо. І доступу також немає у Червоного Хреста», – сказав він.

Зеленський нагадав, що тільки в Оленівці росіяни підірвали понад 50 українських бранців і закликав представників МКЧХ шукати способи доступу до українських полонених, оскільки це безпосередньо їхня робота.

«Не можемо ми, українці, битися за те, щоб Червоний Хрест знайшов можливість (доступу до полонених, – ред.). Червоний Хрест повинен «битися», тому що це їхня робота, тому що вони отримують за це гроші, тому що на них дивиться весь світ, вони повинні тиснути на Росію, щоб туди доїхати», – сказав президент.

Він припустив, що у МКЧХ є такі намагання, але їх недостатньо.

Як інформував ZAXID.NET, український омбудсмен Дмитро Лубінець 24 вересня повідомив, що жоден з українських захисників у російському полоні не бачив представників Червоного Хреста, які брали на себе зобов'язання перевіряти стан полонених.