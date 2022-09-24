21 вересня з російського полону повернулися 215 захисників України

Жоден з українських захисників у російському полоні не бачив представників Червоного Хреста, які брали на себе зобов'язання перевіряти стан полонених. Про це повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець.

«Жоден із військовополонених, яких ми звільнили, не бачив представника Міжнародного комітету Червоного Хреста. Це порушення. На мій погляд, це невиконання мандата МКЧХ і ми маємо про це публічно говорити», – написав він у Telegram.

Лубінець додав, що планує на початку жовтня зустрітися з керівництвом Міжнародного комітету Червоного Хреста в Женеві.

Омбудсмен пояснив, що представники МКЧХ брали на себе зобов'язання щодо захисників Маріуполя, а їх мандат змушує Росію виконувати Женевські конвенції.

«Вони були присутні під час виходу з «Азовсталі» наших героїв у Маріуполі й, відповідно до своїх мандатів, брали на себе зобов'язання це перевіряти, за цим стежити, моніторити ситуацію. Ми побачили, що цього взагалі не відбувалося», – зазначив він.

Нагадаємо, 21 вересня з російського полону повернулися 215 захисників України. Зокрема, були звільнені п'ятеро командирів: командир «Азова» Денис «Редис» Прокопенко, заступник командира «Азова» Святослав «Калина» Пономар, старший офіцер «Азову» Олег Хоменко; командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій «Волина» Волинський та командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега.

За інформацією МВС, з російського полону вдалося звільнити 118 військовослужбовців Нацгвардії, 9 поліцейських та 9 прикордонників.

Також з російського полону звільнили 10 іноземних військових, які захищали територіальну цілісність України.

200 українців обміняли на народного депутата, одного з лідерів «Опозиційної платформи - За життя» і кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука, обвинуваченого у держзраді. Україна обміняла 55 російських полонених.