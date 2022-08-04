Організація лише була «нейтральним посередником» для безпечного виходу військових з «Азовсталі»

Міжнародний комітет Червоного Хреста надав пояснення, в яких зазначив, що не гарантував безпеки захисників «Азовсталі», які потрапили в російський полон. Там зазначили, що організація виступала в ролі «нейтрального посередника» для безпечного виходу військових з «Азовсталі».

«Ми не гарантували безпеку військовополонених, які потрапили в руки ворога, тому що це не в наших силах. Ми заздалегідь прояснили це сторонам. Сторони конфлікту зобов’язані забезпечити захист військовополонених від актів насильства, залякування та громадської цікавості, а також від наслідків військових дій. Тільки сторони конфлікту можуть остаточно забезпечити безпеку військовополонених», – зазначено у заяві МКЧХ.

Також в комітеті заявили, що не мають доступу до всіх військовополонених, зокрема й захисників «Азовсталі».

Щодо Оленівки в комітеті повідомили, що МКЧХ відвідав це місце один раз, у травні цього року, щоби доставити в заклад резервуари з водою.

«Ми не мали доступу до військовополонених, яких утримували там на індивідуальній основі – відповідно до методів роботи МКЧХ у місцях ув’язнення – і це продовжується», – зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, що 29 липня росіяни вчинили масове вбивство українських військовополонених в Оленівці. У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували «вагнерівці», не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії. Пізніше СБУ опублікувала телефонні розмови, які підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських полонених. Попередньо відомо, що причиною вибуху в Оленівці стала російська термобарична зброя.

Після злочину росіян в МКЧХ повідомили, що не отримали доступу до табору полонених в Оленівці, хоча Міноборони РФ заявляло, що запросило експертів ООН і МКЧХ в колонію. Зазначимо, що уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до МКЧХ організувати йому візит до зруйнованої росіянами колонії в окупованій Оленівці для огляду тіл загиблих українських полонених та спілкування з пораненими. Також ЗСУ, Міноборони, СБУ та омбудсмен України виступили з вимогою до ООН та МКЧХ, які виступали гарантами життя та здоров'я українських бійців, направити своїх представників до колонії.

Зазначимо, що після переходу заводу «Азовсталь» під контроль окупантів, в російський полон потрапили понад 2500 українських військових.