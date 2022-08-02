Росіяни порушили домовленості і вбили щонайменше 50 українських військовополонених, підірвавши зсередини барак колонії, в якому їх утримували

Родичі військовополонених захисників «Азовсталі», яких Росія утримує на окупованих українських територіях, не задоволені тим, як ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста займаються справою українських полонених з «Азовсталі». Про це розповіла Сандра Кротевич, членкиня Асоціації родин захисників «Азовсталі», сестра начальника штабу полку «Азов» Богдана Кротевича, який нині перебуває у російському полоні.

«До ООН і Червоного Хреста у нас дуже багато претензій. Вони взагалі нічого не роблять. Червоний Хрест досі не повідомив, скільки людей загинуло, скільки перебуває у донецьких лікарнях, на непідконтрольній території. Як вони будуть повертати загиблих хлопців – нам так само невідомо. Ми чекаємо відповіді від Червоного Хреста. Ми дуже обурені. Вони нам обіцяли, вони хлопцям обіцяли, що хлопці повернуться живими, але вони своїх зобов’язань не дотримали», – сказала Сандра Кротевич в ефірі «Радіо Свобода».

За її словами, родичі полонених вимагатимуть відставки голови Міжнародного комітету Червоного Хреста і зараз займаються підготовкою документів для цього.

«Така організація не може фінансуватися всім світом, тому що вона не виконує зобов’язання за конвенціями, які вона має виконувати. Я за 72 дні від Червоного Хреста не почула, чи живий у мене брат і де він перебуває», – додала Кротевич.

Організації такі звинувачення не коментували. Раніше Червоний Хрест заявляв, що його представників не пускають на територію колонії в Оленівці, де утримують українських військовополонених з «Азовсталі» і де росіяни скоїли масове вбивство полонених.

Нагадаємо, у ніч на 29 липня один із бараків виправної колонії в окупованому селищі Оленівка на Донеччині був зруйнований. Загинули щонайменше 50 українських військовополонених, яких там утримували. Українська розвідка повідомила, що барак, до якого несподівано перед трагедією перевели частину військовополонених, підірвали зсередини. Цю інформацію також підтверджують супутникові знімки місця події. Це спростовує версію російської пропаганди про те, що табір нібито обстріляла Україна.

1 серпня в ефірі телемарафону генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що, за попередніми висновками міжнародних експертів, причиною вибуху в будівлі могла бути російська термобарична зброя.

Вихід захисників «Азовсталі» і здача їх у полон відбувалися за посередництва ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста. Домовленості гарантували збереження життя і здоров’я полонених. Таким чином, українські воїни виконали наказ командування зберегти життя.