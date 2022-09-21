Росія погодилася звільнити десятьох військовополонених іноземців, які воювали в Україні. Посередником між Україною та Росією в питанні звільнення військовополонених виступив кронпринц Саудівської Аравії Мохамад бін Салман, який є фактичним керівником держави, повідомило саудівське інформагентство SPA.

Зазначається, що серед звільнених військових є громадяни США, Марокко, Великої Британії, Швеції та Хорватії. Вони вже прибули на територію Саудівської Аравії.

За інформацією «Європейської правди», ймовірно, йдеться про британців Шона Піннера і Айдена Асліна та марокканця Брахіма Саадуна, яких раніше судили бойовики «ДНР», хорвата Векослава Пребіга, американців Александра Дрюке, Енді Г’юна та Суеді Мурекезі – про їхнє затримання російськими окупантами було публічне повідомлення у ЗМІ.

Про те, чи натомість було звільнено російських військовополонених, не повідомляють.

Нагадаємо, напередодні президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Україні та Росії вдалося домовитися про обмін 200 військовополонених.