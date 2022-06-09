Бійців визнали винними у «вчиненні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення конституційного устрою ДНР»

В маріонетковій «ДНР» «засудили» до смертної кари 3 іноземців, які захищали Україну

Терористи тимчасово окупованих територій Донецької області «засудили» до смертної кар трьох іноземних бійців, які захищали Україну.

Перший вирок іноземним бійцям, які воювали на боці України, яких вони називають «найманцями» ухвалив так званий «верховний суд ДНР». Мова йде про британців Ейдена Асліна, Шона Піннера і марокканця Саадуна Брагіма, пише «Українська правда» з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

Вони засуджені терористами до страти. Бійців визнали винними у «вчиненні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення конституційного устрою ДНР».

Окупанти дали іноземним захисникам України місяць на оскарження «рішення» так званого суду.

Зауважимо, що раніше заступник голови Радбезу РФ Дмітрій Медведєв заявив, що на іноземців, які захищають Україну від російських загарбників, не поширюються Женевські конвенції. За його словами, їх потрібно «денацифікувати насамперед».

Своєю чергою, напередодні в Генштабі ЗСУ наголошували, що всі іноземці та особи без громадянства, які беруть участь у бойових діях на території України, підписали контракт із ЗСУ, а отже, відповідно до міжнародних норм, на них поширюється правовий статус комбатантів – цей статус, з-поміж іншого, наділяє таких осіб правом на поводження з ними як з військовополоненими у разі потрапляння в руки ворога.

Там нагадали, що Женевські конвенції 1949 року забороняють будь-які незаконні акти, зокрема й насилля, залякування чи бездіяльність щодо військовополонених, та зобов’язують до гуманного поводження з військовослужбовцями, які перебувають у полоні.