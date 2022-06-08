Окупанти облаштували в сільській школі штаб, а людей використовували як «живий щит»

Правоохоронці ідентифікували вже дев’ятьох російських окупантів, які у селі Ягідному Чернігівської області тримали понад 300 людей в одному підвалі. Усім росіянам повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством, повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

«Загарбники вигнали мешканців Ягідного з укриттів. Людей змушували роздягатись надворі на морозі – шукали патріотичні тату та військову білизну. А в їхніх домівках під час так званих «обшуків» російські військові вимітали пральні машини, телевізори, мікрохвильовки, електрочайники. У селян відбирали мобільні телефони, погрожуючи, що якщо виявлять приховані, кожного 5-го чоловіка стратять. Окупанти зігнали більше 300 людей в тісний підвал сільської школи. В освітньому закладі був облаштований російський штаб, тож цивільні стали їхнім «живим щитом» – гарантією ненападу. Наймолодшому бранцю було 1,5 місяця, найстаршому – 93. Всього в підземеллі було 77 дітей», – зазначила вона.

Людей насильно утримували в нелюдських умовах, через це у підвалі з 9 по 28 березня померли 10 цивільних мешканців. Також в цей час у Ягідному російськими військовими було вбито ще 17 осіб.

«Реєстр смертей полонені мешканці вели прямо на стіні підвалу. Ховати менш як п'ять небіжчиків російські військові не дозволяли. За порушення цієї заборони відкривали вогонь по цивільних, від якого люди мусили ховатися у викопаних могилах», – наголосила вона.

Докази причетності до злочинів зібрано щодо:

Сиин-оол Суван - командир відділення 1 мінометного взводу мінометної батареї ВЧ 55115 РФ.

Айгарим Монгуш - рядовий 3-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 РФ.

Назити Монгуш - сержант 2-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 РФ.

Ересу Ооржак - єфрейтор 3-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 РФ.

Аріан Хертек - рядовий 2-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 РФ.

Саян Хомушко - рядовий 2-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 РФ

Іван Ооржак - військовослужбовець 3-го мінометного взводу мінометної батареї 2–ї механізованої бригади військової частини 55115 РФ.

Чаян Чинан – військовослужбовець 2-го мінометного взводу мінометної батареї 2–ї механізованої бригади військової частини 55115 РФ.

Кежік-оол Шактар-оол – військовослужбовець 1-го мінометного взводу мінометної батареї 2–ї механізованої бригади військової частини 55115 ФР.

Як повідомлялось раніше, росіяни під час окупації зробили живий щит з 350 жителів села на Чернігівщині.