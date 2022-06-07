За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну від рук росіян у Миколаївській області загинули понад 300 людей, двоє з них – у ніч на 7 червня, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«За весь період війни ми втратили понад 300 людей, за минулу добу загинули дві людини», – сказав він на брифінгу у вівторок, 7 червня.

Кім також повідомив, що кількість обстрілів росіянами Миколаївської області зросла, і порадив жителям не повертатися в регіон «тиждень або два».

За словами Кіма, через обстріли в області зруйновано або пошкоджено 3700 об’єктів і ця кількість продовжує зростати.

Нагадаємо, за час війни росіяни вбили щонайменше 1314 мирних жителів Київщини, понад 550 – Харківщини, 478 – Донеччини (за винятком Волновахи і Маріуполя, де кількість вбитих встановити поки неможливо) і 135 – Сумщини. Загиблі також є й у інших регіонах – як і в тих, де тривали або тривають бої, так і в областях, де бойові дії не ведуться, але росіяни завдавали по них ракетні удари.