Росіяни продовжують руйнувати Миколаївську область

В ніч на 7 червня російські війська відкрили вогонь по Баштанській громаді Миколаївської області, внаслідок чого загинули двоє людей і ще одна отримала поранення, повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

«Вночі, о 01:14 7 червня, ворожих обстрілів зазнала Баштанська громада. Внаслідок чого загинули дві людини, одна – поранена. Пошкоджені адмінбудівля РВА та районної ради, міської ради, стадіон та спортивна школа», – сказано в повідомленні.

Крім того, вранці 6 та 7 червня російські війська обстріляли Миколаїв. Внаслідок обстрілу Миколаєва 6 червня загинула одна людина. Обстрілів також зазнали Інгульська і Широківська громади. Також окупанти били по населених пунктах Білозірка і Засілля Первомайської громади.

Зазначимо, що 23 громади Миколаївської області перебувають у зоні активних бойових дій.