16-річна Валерія сфотографувалась на фоні руїн своєї 134-ї школи в Харкові у сукні, яку придбала на випускний. Росіяни зруйнували навчальний заклад, де вчилася дівчина, 27 лютого. «З дівчатами ми вибирали сукні та раділи, що всі будуть дуже красиві в день випускного. Але до нас прийшoв "рyсский мир" та зруйнував всі наші плани, про які ми так мріяли!», – процитувала племінницю харків'янка Анна Епішева. За даними МОН, росіяни пошкодили 830 українських шкіл, 111 вщент зруйновані.