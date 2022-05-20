Внаслідок російської агресії інфраструктура на Луганщині зруйнована вщент

Внаслідок ворожих обстрілів школи в Сєвєродонецьку загинули троє людей. Понад 200 цивільних, серед яких багато дітей, переховувалися у приміщенні школи. За інформацією голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, внаслідок ранкових обстрілів щонайменше троє людей загинуло.

«Зранку орки з артилерії поцілили в Сєвєродонецьку школу, де в укритті знаходилися люди. Більше 200 осіб, багато дітей. Троє дорослих загинули на місці», – повідомив Гайдай.

Фото Сергія Гайдая

Він зазначив, що поліція намагається перевезти людей до іншого укриття. А також закликав мешканців, які залишилися в місті, не виходити з укриттів.

За інформацією Сергія Гайдая, внаслідок російської агресії інфраструктура на Луганщині зруйнована вщент. За попередніми даними, пошкоджено щонайменше 16 будівель закладів вищої освіти, 104 заклади загальної середньої освіти, 49 дитячих садочків, 17 спортивних об’єктів, 15 соціальних закладів, 37 закладів охорони здоров’я та 62 заклади культури, а також 6 адмінбудівель, 7 вокзалів та 35 об’єктів життєзабезпечення. В області російською армією зруйновані понад 11 тисяч будинків, із них майже 3200 – багатоповерхівки.

За минулу добу росіяни обстріляли 54 населених пунктів у Луганській і Донецькій областях. Загинули щонайменше 20 цивільних, ще 50 – поранені.