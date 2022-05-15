Росіяни за добу здійснилди 11 обстрілів Сєвєродонецька

Російські окупанти обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку. Поранення отримали 9 людей. За даними військової адміністрації області, 14 травня росіяни загалом здійснили 11 атак по місту. Про обстріл, який стався напередодні, у неділю, 15 травня повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. На відео, яке поширив Гайдай, видно понищений вхід, фасад і розбиті шибки лікарні.

«За минулу добу орки здійснили 11 артилерійських атак по Сєвєродонецьку. Гатили по житлових будинках, хімзаводі, технікумі та лікарні. Лише за вечір поранень дістали одразу 9 мирних мешканців міста. Всі вони отримали медичну допомогу в розбитій лікарні. Не дивлячись на обстріли, вона продовжує працювати», – повідомив Сергій Гайдай.

Прінтскріни з відео Сергія Гайдая

Також 14 травня росіяни пошкодили виробничий цех заводу «Азот» – одного з найбільших хімзаводів Європи, а також технікум і щонайменше 11 житлових будинків.

Також він зазначив, що з Сєвєродонецька вдалося евакуювати 10 людей, серед яких чотири дитини та двоє маломобільних.

«Патрульні поліцейські змогли забрати 10 людей, автомобіль потрапив під обстріл. На щастя, без постраждалих, швидко проскочили. Люди вже в безпеці», – зазначив Гайдай.

Він зазначив, що сьогодні у місті неспокійно.

Нагадаємо, що у кінці квітня у Сєвєродонецьку росіяни знищили одну з двох працюючих в області лікарень.