Пошкоджені стіни, стеля, вибиті вікна на кількох поверхах

Російські військові обстріляли лікарню у Сєвєродонецьку, завдавши серйозних пошкоджень на кількох поверхах. Одна жінка загинула. Ця лікарня одна з двох, що досі функціонують на Луганщині.

Як повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, руйнування будівлі істотне. Постраждало одразу декілька поверхів.

«Сьогодні орки умисно відкрили вогонь по медичному закладу обласного центру. Росіяни знали, що лікарня не порожня, там були пацієнти в різних станах разом з лікарями, і це їх не зупинило. Фактично, хотіли добити поранених та вбити тих, хто допомагає місцевим виживати – лікарів», – наголосив Сергій Гайдай.

За його словами, одна з пацієнток загинула. Напередодні їй неодноразово пропонували евакуюватись.

Зараз у Луганській області функціонують лише дві лікарні – у Сєвєродонецьку та Лисичанську. Після окупації у 2014 році Луганська Сєвєродонецьк став обласним центром. В області відбуваються одні з найактивніших бойових дій. Близько 80% території захоплена окупантами.