Стався обвал стін та перекриття до самого підвалу, людей завалило

У Попасній на Луганщині внаслідок ворожих обстрілів обвалився будинок. Троє людей, які ховалися у підвалі від російських обстрілів, загинули. Одну жінку вдалося врятувати. Про це у вівторок, 26 квітня, близько 13:00 повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Вони ховалися в підвалі від російських снарядів. Але саме в цей будинок і прилетіло. Стався обвал стін та перекриття до самого підвалу. Людей завалило. Багатоповерхівка зайнялася. Рятувальникам вдалося загасити полум'я, однак три людини, що там знаходилися, були вже без ознак життя», – повідомив Гайдай.

Стіни та перекриття обвалилися до підвалу, де ховалися мирні мешканці (фото Сергія Гайдая)

За його словами, одну жінку, яка також перебувала у підвалі, вдалося врятувати.

Зазначимо, що нещодавно росіяни вбили двох мирних жителів під час артобстрілу Попасної. Раніше влада Луганської області неодноразово закликала людей покинути область через активізацію бойових дій, яку провокує Росія. Водночас росіяни регулярно перешкоджають евакуації, обстрілюючи маршрути, якими пересувається евакуаційний транспорт.