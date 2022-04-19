Сергій Гайдай наголосив, що часу на роздуми про евакуацію не залишилося

Голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай закликав мешканців області негайно евакуюватися, щоб не стати заручником чи жертвою окупантів.

«Часу на роздуми не залишилося. Рішення варто приймати швидко. Виїжджайте! Рятуйте свої життя, щоб не стати дешевою робочою силою чи мобілізованим в окупаційні війська. Тих, хто не погоджується, росіяни вбивають на місці. Евакуюйтесь… Автобуси чекають!» – написав він у Telegram у вівторок, 19 квітня.

Гайдай нагадав, що тисячі жителів Кремінної не встигли виїхати, і тепер перебувають в заручниках у росіян. За словами голови ОВА, для атаки на місто Росія застосовувала велику кількість бронетехніки, бої тривали три доби. Захисники не змогли втримати контроль над містом, бо «на кожен взвод ЗСУ [від 9-12 до 45-50 осіб] ворог направляв по 40 одиниць броньованої техніки».

Голова Луганської ОВА закликав людей евакуюватись до безпечних регіонів України – там допоможуть із пошуком житла, отриманням грошової допомоги від держави та міжнародних партнерів тощо.

Зазначимо, що вранці 18 квітня Гайдай повідомив, що російські окупанти взяли під контроль місто Кремінна Луганської області – там тривали вуличні бої, евакуація стала неможливою.

Голова ОВА також додавв, що наступ РФ, про який говорили останні тижні, уже розпочався. Цю інформацію також підтвердив президент Володимир Зеленський.