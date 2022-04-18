Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 18 квітня повідомив, що російські війська почали наступ на Донбасі.

«Зараз вже можна констатувати, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувались. Дуже значна частина всієї російської армії зараз сконцентрована для цього наступу. Скільки б туди не зганяли російських військових, ми будемо боротись. Ми будемо захищатись. Ми будемо це робити щоденно. Нічого українського не віддамо, а чужого – нам не потрібно», – повідомив Володимир Зеленський.

Президент також відзначив, що росіяни дещо змінили тактику ведення бою і тепер намагаються думати.

«На сході та півдні нашої держави окупанти намагаються атакувати останнім часом трохи більш продумано, ніж це було раніше. Тиснуть, шукають слабке місце в обороні нашої держави, щоб знайти і зайти туди основними силами. Мабуть, російські генерали, які звикли не рахувати будь-які втрати, убили вже стільки російських військових, що навіть їм доводиться бути обережнішими, бо нікого не залишиться, щоб наступати. Втім, хай не сподіваються, що це їм допоможе. Це питання тільки часу – коли вся територія нашої держави буде звільнена від окупантів», – зазначив верховний головномандувач.

Володимир Зеленський подякував також усім захисникам і захисницям України за мужність у знищенні російських окупантів.

«Я вдячний усім нашим бійцям, усім нашим героїчним містам на Донбасі, Маріуполю, містам Харківщини, які тримаються, які захищають долю всієї держави, стримуючи сили загарбників. Рубіжне, Попасна, Золоте, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Краматорськ та всі інші, які протягом всіх цих років й назавжди – з Україною», – наголосив Зеленський.

У понеділок увечері голова Офісу президента Андрій Єрмак також повідомив про початок другої фази російського наступу на Україну.

«Донбас. Почалася друга фаза війни, але скажу вам, вірте в ЗСУ», – коротко повідомив Єрмак у Телеграм.

Як інформував ZAXID.NET, за оцінками США, з кінця минулого тижня Росія додала ще 11 батальйонних тактичних груп (БТГр) до своїх сил на сході та півдні України, внаслідок чого загальна кількість російських БТГр досягла 76.