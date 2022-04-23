Двоє людей загинули внаслідок артилерійських обстрілів міста Попасна Луганської області, які здійснили росіяни, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. «Внаслідок обстрілів житлових кварталів Попасної та Рубіжного пошкоджено три житлові об’єкти. У Попасній прямо на вулиці загинули дві людини та одна отримала поранення», – написав він у Facebook вранці в суботу, 23 квітня. Також Гайдай закликав людей перебувати в укриттях. Раніше влада Луганщини неодноразово закликала людей покинути область через активізацію бойових дій, яку провокує Росія. Водночас росіяни регулярно перешкоджають евакуації, обстрілюючи маршрути, якими пересувається евакуаційний транспорт.

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