8 травня росіяни 24 рази обстріляли цивільну інфраструктуру на Луганщині

На Луганщині 11 людей, по яких відкрили вогонь росіяни, опинилися заблокованими у підвалі приватного будинку в Шипіловому. Наразі рятувальники не можуть добратися до них та надати їм допомогу. Вони зможуть звільнити їх лише після зачистки території міста Білогорівка від росіян. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, повідомила «Українська правда».

«Наші війська зачищають територію Білогорівки, куди через понтонну переправу річкою перейшли окупанти. Щойно приберуть всіх «зайвих» – рятувальники зможуть почати розбирати завали в школі та сусідньому селі Шипілове, де 11 мешканців заблоковані у підвалі приватного будинку. Маємо надію, що вони дочекаються», – розповів Гайдай.

Фото Сергія Гайдая

За його словами, у ніч на 8 травня російські війська відкрили вогонь по Шипіловому. Під руїнами двоповерхового будинку, опинилися 11 людей. Вранці 9 травня вони перестали виходити на зв’язок.

За інформацією Гайдая, 8 травня росіяни 24 рази цілили по населенню Луганщини. Зранку 9 травня через перебиту лінію електропередач без світла були 43 населені пункти. Внаслідок обстрілів у Сєвєродонецьку загинула жінка. У Білогорівці – два закарпатські волонтери.

Нагадаємо, 7 травня росіяни розбомбили школу у Білогорівці, де ховалися цивільні. Пожежу, яка виникла внаслідок обстрілу, ліквідовували майже чотири години, під завалами знайшли тіла двох загиблих.

Попри це, за інформацією Сергія Гайдая, у Попасній захисники тримають оборону на нових укріплених позиціях, проривів немає. Воєводівка біля Сєвєродонецька – під контролем України, там ЗСУ закріпили свої позиції. За його словами, евакуація з області поновиться після зачистки Білогорівки.