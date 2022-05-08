Збройні сили України відійшли від міста Попасна Луганської області на укріпленіші позиції, які готувались завчасно, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«На жаль, наші війська дійсно відійшли трішечки від Попасної, тому що місто обстрілювали більше двох місяців. Там і бомби, і ракети, і міни, і артилерія. Там зруйновано все вщент. Тому наші відійшли на більш міцні позиції, які готувались завчасно», – сказав він у неділю, 8 травня, в ефірі загальнонаціонального телемарафону, пише ТСН.

Крім того, Гайдай зазначив, що наразі тривають важкі бої на напрямку Сєвєродонецьк-Воєводівка, а також на території Гірської громади, до якої входять такі населені пункти, як Тошківка, Катеринівка та Золоте-4.

Нагадаємо, напередодні росіяни скинули авіабомбу на школу в Білогорівці, що біля Лисичанська Луганської області. У цей момент в шкільному підвалі перебували 90 цивільних. Імовірно, 60 з них загинули. Офіційно підтверджено загибель двох людей, розбір завалів триває.