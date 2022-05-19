Росіяни продовжують руйнувати Луганську область і вбивати цивільних

У Сєвєродонецьку на Луганщині за минулу добу, 18 травня, через влучання ворожих снарядів сталися масштабні пожежі, які неможливо було гасити через безперервні обстріли. Четверо людей загинули, ще троє були поранені, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Сєвєродонецьк обстрілювали із самого ранку. Подекуди через потужні обстріли рятувальники не в змозі були виїхати на місця займань по дві години. Пошкоджено щонайменше вісім будинків, деякі із них палали – окремі квартири та цілі під’їзди. 18 травня в місті загинули четверо осіб, поранені ще троє. Усі – зранку та в старих районах міста», – написав він вранці 19 травня у Telegram.

За його словами, тіла двох жінок без ознак життя знайдені після обстеження квартири, куди вранці потрапив ворожий снаряд. Поблизу одного із будинків загинув чоловік, на цій же вулиці під вогонь росіян потрапили жінка і чоловік. Перша загинула на місці, чоловіка з осколковими ураженнями госпіталізовано. Ще у двох сєвєродончан – осколкові поранення та контузія.

Як повідомляв ZAXID.NET, у Лисичанську вчора вдень росіяни знеструмили потужну електропідстанцію, внаслідок чого область залишилася без електропостачання.