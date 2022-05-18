Через постійні обстріли Луганська область залишилася без електропостачання – російські загарбники знеструмили останню потужну підстанцію в регіоні, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, після обіду в середу, 18 травня, зникло світло в тих домівках області, де воно ще було.

«Поблизу Лисичанська точаться активні бойові дії, є влучання в лінію електропередачі напругою 220 кВ. Росіяни знеструмили та пошкодили останню потужну електропідстанцію. Руйнування дуже серйозні. Ремонт неможливий до припинення бойових дій», – написав Гайдай у Telegram.

Нагадаємо, 25 квітня через постійні обстріли Луганщина залишилася повністю без світла – російські загарбники знеструмили нову потужну підстанцію біля окупованої Кремінної. Утім, тоді енергетики змогли відновити електропостачання за альтернативною схемою.