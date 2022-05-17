Українські військові відбили атаку росіян в районі міст Гірське, Золоте та селища Сиротине на Луганщині, окупанти змушені були відступити, втрати ворога – численні, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Артилерійським обстрілом завдано шкоди 9 будинкам у Гірському та 6 – у Золотому. До речі, штурмуючи Гірську громаду, росіяни вимушені були відійти, як і в районі Сиротиного поблизу Сєвєродонецька. Втрати ворога – численні», – написав він вранці у вівторок, 17 травня, в Telegram.

Загалом, за словами голови Луганської ОВА, на фронті упродовж 16 травня захисники відбили 11 атак росіян. Знищили зенітний ракетний комплекс «Тор», 5 танків, 6 артилерійських систем (з них три РСЗВ), 12 одиниць бойової броньованої техніки, 1 автомобіль.

Крім того, підрозділи ППО на Донбасі збили один ворожий літак Су-25 та три безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

Раніше у вівторок Генштаб ЗСУ повідомив, що на Сєвєродонецькому напрямку, в районі населеного пункту Сиротине, російські загарбники зазнали втрат і відступили, ще на кількох не мали успіху.