ППО не допустила потрапляння в ціль трьох високоточних крилатих ракет

Вночі росіяни здійснили ракетний удар по об’єкту інфраструктури регіональної філії «Львівська залізниця» у Яворівському районі, при цьому сили ППО збили три ракети. Про це зранку 17 травня повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький. А мер Львова Андрій Садовий назвав нічну атаку на Львівщину однією з найбільших за час війни.

За словами Козицького, внаслідок ракетного удару на Львівщині встався вибух на території об'єкту інфраструктури «Львівська залізниця» у Яворівському районі.

«Вибухом пошкоджено залізничну інфраструктуру. Інформації про травмованих чи загиблих не надходило», – повідомив Козицький.

За інформацією Козицького, ракети летіли зі східного напрямку. У Повітряному командуванні «Захід» уточнили, що збили три крилаті ракети в небі.

«Три крилаті ракети було знищено підрозділами ППО ПвК ''Захід''. За наявною інформацією, атакували Львівщину з південно-східного напрямку крилатими ракетами морського базування», – вказано у повідомленні ПвК «Захід».

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що нічна ракетна атака була однією з найбільших за час війни.

«Цієї ночі на Львівщині було дві повітряні тривоги та дві масові хвилі ракетних вильотів. У Львові жодна ракета не приземлилась. Добре спрацювали сили ППО. Тому ми не знаємо чи було наше місто ціллю на цей раз», – повідомив Садовий.

За словами Садового, на об’єкт залізничної інфраструктури впали уламки ракети.

«В навколишніх будинках повилітали шибки. І це все у 20 кілометровій зоні до кордону з Європейським Союзом. Це справді була одна із найбільших атак на Львівську область за кількістю ракет», - повідомив Садовий і закликав мешканців не знімати ракети на відео.

Додамо, що спочатку Максим Козицький повідомляв, що росіяни влучили у військовий об'єкт біля кордону з Польщею. Ця інформація, вочевидь, не підтвердилася.