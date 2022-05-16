Вибухи пролунали у кількох районах Львова

У ніч на вівторок, 17 травня, росіяни завдали ракетного удару по Львову. Вибухи пролунали у кількох районах міста.

Мешканці Львова чули вибухи близько 00:40. У цей час у місті була повітряна тривога. О 00:47 міський голова Львова Андрій Садовий підтвердив, що у Львові чути вибухи й закликав львівʼян залишатися в укриттях. Пізніше він додав, що підтвердженої інформації про потрапляння ракет по місту немає.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що попередньо у місті спрацювала система протиповітряної оборони.