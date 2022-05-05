Попри невтішні прогнози західних експертів на початку цієї війни Повітряні сили України за понад два місяці активної війни не дозволили ворогу домінувати в небі. Протиповітряна оборона (ППО) збиває хоч і не всі, але більшість високоточних крилатих ракет РФ. Західну частину України атакують саме такими ракетами, а над тим, щоб максимально завадити ворогу влучати у ціль, працює величезна команда Повітряного командування «Захід».

ZAXID.NET поспілкувався з начальницею служби зв’язків з громадськістю повітряного командування «Захід», майором Олександрою Качмар.

Начальниця служби зв’язків з громадськістю повітряного командування «Захід», майор Олександра Качмар

Розкажіть, будь ласка, про початок війни, коли росіяни завдали масовані ракетні удари по аеродромах та інших військових об’єктах.

Ми дійсно одні з перших відчули удар на собі, цілями для ворога стали наші радіолокаційні станції, зенітні ракетні війська, військові аеродроми, авіація. Звичайно, ми готувалися до всіх можливих сценаріїв і наша розвідка мала відомості, що удар неминучий – це лише питання часу. Ми передчасно вивели з-під ударів майже всю техніку та людей. Ворог прагнув знищити нас за лічені дні, але як ви бачите, попри технічні та кількісні переваги, окупанти так і не мають домінування в українському небі.

Лише на Львівщині за перші два місяці війни вдалося збити понад 20 крилатих ракет, були і випадки потрапляння в деякі цілі. Що ви можете про ці ракети розповісти? У чому їх особливості?

У нашій зоні відповідальності вісім областей – це повністю західний регіон. Якщо говорити про знищені цілі, то конкретну цифру я не буду називати, але це десятки цілей лише в зоні нашого повітряного командування. Якщо говорити в цілому, окремі підрозділи, які були залучені в ООС і зараз у повномасштабній війні, то мова йтиме про сотні знищених ворожих цілей. Ракети, які наносять удари як по західній частині країни, так і загалом по Україні – вони можуть запускатися з кораблів – тобто морського базування, або з літаків – повітряного або наземного базування. Вони поділяються на крилаті та балістичні ракети.

Балістичні ракети велику частину польоту здійснюють некеровано по балістичній траєкторії. Якщо ми говоримо про західний регіон, то цю частину країни переважно атакують крилатими ракетами. Це технологічна високоточна, можна сказати, розумна ціль. Вони порівняно повільніші і несуть менше заряду, проте здатні оминати вигини рельєфу, потенційні перешкоди і, на жаль, інколи обходити зону дії нашої ППО. І, звичайно, вони можуть змінювати маршрут.

Тобто справді може бути так, що ракета летить в одному напрямку і, пролетівши певну відстань, змінює напрямок?

Як тільки ракета чи літак починає рух в напрямку тієї чи іншої області, вмикається система оповіщення. Ми знаємо точно, коли відбувається пуск ворожої ракети. І приблизно ми знаємо траєкторію польоту. Проте кінцеву ціль випущеної ракети досить складно визначити, бо так, вона може відхилитися від своєї траєкторії.

Мабуть, з цієї причини часто вмикають сирени по всій Україні?

Все залежить від декількох чинників. Чому тривога так довго лунає? Це залежить від того, звідки випущена ракета. Якщо вона летить з акваторії Чорного моря, то це займає більше часу, якщо з Білорусі, то менше. Ми фіксуємо рух ракети, приблизно її курс з точки «А» у точку «Б», і в процесі вже припускаємо, чи вона може змінити свій курс, чи взагалі зникнути з радарів. Бо відомі випадки, коли їхні ракети можуть не долітати до цілей.

Наші військові з кожним днем збивають дедалі більше рашиських ракет і використовують для цього все наявне озброєння. Ми збиваємо і з землі, і з повітря, знищуємо зенітними ракетними комплексами і винищувачами; на сході навіть з ПЗРК збиваємо.

На жаль, ми також несемо втрати – б’ють і по об’єктах критичної інфраструктури і, на жаль, з усією жорстокістю по цивільних об’єктах.

Звичайно, ми розраховуємо на сучасну техніку, яка би значно підсилила наші позиції, нашу протиповітряну оборону, зокрема, на сучасні літаки, які мають потужні бортові радари, технологічне обладнання, а головне – ракети з активними головками самонаведення. Що стосується зенітних ракетних комплексів, також розраховуємо на сучасну техніку, ЗРК середнього і великого радіуса дії. У нас є фахові пілоти, зенітники, і вони готові навчатися, опановувати нову техніку. Це дійсно для нас не проблема.

Повітряні сили України мають чимало досвідчених пілотів та інших фахівців, які готові швидко освоїти сучасну західну техніку

Ви маєте на увазі те західне озброєння, яке нам анонсують?

Так. Звичайно, ми вже вдячні за надану військово-технічну допомогу, за гуманітарну допомогу, але ми все ж таки розраховуємо на сучасну техніку, яка б підсилила наші позиції. Але наші захисники, і з наявним озброєнням реально роблять усе можливе і неможливе, щоб знищити ворожі цілі.

Ракети, які збивають, наскільки далеко уламки можуть розлетітись?

Після збиття відбувається і розліт осколків, і пожежа. Хочу подякувати нашим ДСНС – ми з ними плідно співпрацюємо, вони одні з перших, хто виїжджає на місце події, ризикуючи життям. Щодо збитих ракет, то осколки обов’язково розшукуються. Всі знищені нами цілі фіксуються, досліджується тип цієї ракети, проводиться аналіз – і це допомагає визначити, з якого засобу було запущено цю крилату ракету.

На захід України долітають ракети з будь-якого напрямку – Білорусь, Чорне море, Каспійський напрямок?

Всі напрямки вже відомі, озвучені – і з території Білорусі, з Росії, з акваторії Чорного моря, з окупованого Криму так само. Може бути і повторний запуск ракет – все залежить від обставин.

СБУ дуже активно просить мешканців не розміщувати фото та відео прильотів ракет на об’єкти і люди вже навчились не робити цього. Але в телеграм-каналах часто публікують відео того, як ракети летять – десь у небі над будинками. Це може нашкодити вашій роботі?

Це дуже чутливе питання, ми неодноразово на цьому наголошуємо, просимо – звичайно, це несе велику шкоду. Публікуючи такі фото чи відео, ви коригуєте ворога. Це реально велика для нас загроза – якщо він раз не вдарив у ціль, то наступного разу він доб’є. Так само, коли люди бачать, як працюють наші підрозділи зенітних ракетних військ, радіотехнічних військ та авіації – фіксація їхньої роботи також може нашкодити. Я хочу, щоб всі розуміли, що наші зенітники, пілоти, військовослужбовці радіотехнічних військ або як ми їх називаємо «локаторники» – це пріоритетна ціль для противника. Ворог завжди намагається якомога швидше виявити і знищити їх. Тому з міркувань безпеки не потрібно робити цих фото та відео.

А розкажіть, будь ласка, що ще входить у зону вашої відповідальності. Повітряне командування – це ж не лише відстежування та збиття ракет?

Як я вже говорила, наша зона відповідальності – це повністю західна частина країни. Ми працюємо у цілодобовому режимі. Ми продовжуємо виконувати завдання з відбиття повітряних нападів, прикриття від ударів з повітря важливих об’єктів та угрупувань військ. Ми робило все можливе, щоб ворожі цілі, які влітають в зону дії нашої системи ППО, були обов’язково знищені.

Хочу сказати, що над знищенням ворога працюють усі наші підрозділи у чіткій координації. Це зенітні ракетні підрозділи, радіотехнічні підрозділи, авіація і частини спеціального призначення. Радіотехнічні підрозділи – це наші «очі», ми їх так називаємо. Саме вони виявляють ворожі цілі, а вже далі справа йде за зенітними ракетними підрозділами, за авіацією. Звичайно, не хочеться недооцінювати ворога, але він явно не очікував на такий опір, професіоналізм наших захисників, злагодженість усіх підрозділів і часом самопожертву українських захисників неба.

Радіотехнічні війська першими сповіщають про пуск ракет чи ворожої авіації

Вам зараз достатньо допомагають? Є проект з львівським ІТ-кластером. Можливо, ще якісь іноземні фахівці з вами співпрацюють?

Звичайно, нам допомагають і ми надзвичайно це цінуємо. ІТ-кластер – це одні з тих, хто перші прийшли нам на допомогу, бо вони долучилися до реалізації проекту Sky, що передбачав повну заміну існуючої комп’ютерної техніки, мережевого обладнання. Цей проект ми реалізували з ними та Львівською обласною військовою адміністрацією.

У нас є ще один з ними успішний проект – чат-бот у Telegram «Шось летить», за допомогою якого люди можуть повідомляти про підозрілі літальні об’єкти. На практиці цей чат-бот дуже ефективний. Він слугує для нас додатковим візуальним підтвердженням. Наші люди постійно надсилають повідомлення, і у нас цілодобово працюють над аналізом цієї інформації фахівці.

Ви виконуєте дуже важливу роботу. Західні військові експерти говорять, що не очікували таких успіхів України саме в небі. Як вам це вдається?

Для нас війна розпочалася у 2014 році, вісім років ми вже знали, до чого бути готовими. Ми не сиділи, склавши руки, ми неодноразово брали участь у різних військових навчаннях, щорічно брали участь у тактичному навчанні з бойовою стрільбою на державному полігоні «Ягорлик» на Херсонщині. І попри те, що на озброєні повітряних сил немає крилатих ракет, ми вчилися їх збивати. У ролі мішені виступав безпілотник типу «Рейс», який фактично імітує крилату ракету за розмірами та за швидкістю.

З 2014 року наші підрозділи ПвК «Захід» брали участь в АТО та продовжують виконувати завдання на війні. Ми постійно вчилися, готувалися, вдосконалювалися. І завдяки цьому досвіду ми збиваємо крилаті ракети зараз. Звичайно, хочеться більше, але ми вже навчилися «ловити їх» [ракети] навіть винищувачами, попри те, що вони рухаються досить низько над землею.

Ми дійсно вмотивовані. Всі наші захисники і захисниці стоять за рідну землю, за родини, за майбутнє наших дітей. В окупантів точно такої мотивації немає.

Усі фото в матеріалі надані Олександрою Качмар