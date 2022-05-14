Збитки, нанесені ракетними ударами по об’єктах інфраструктури на Львівщині становлять близько 1,5 млрд грн. Цю інформацію повідомив під час інтерв’ю журналістам Суспільного начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, найбільш складні об’єкти для відновлення після ракетних атак – це електричні підстанції, оскільки поставка компонентів є тривалою, і для цілковитого відновлення необхідно близько півроку. Загальна сума завданих області збитків, за попередніми підрахунками, становить 15, млрд грн.

Також він повідомив області під місця укриття підпадає майже 130 тисяч об’єктів.

«Це об’єкти подвійного призначення, як-от підвал чи місця для паркування авто. Якщо говорити про спеціалізовані об’єкти укриття, якими опікується ОВА, це майже 900 об'єктів для захисту людей у місцях критичної інфраструктури. З них 260 – це укриття, які мають бути стійкими до ядерних ударів та хімічних атак. Завдання людей – наголошувати органам місцевого самоврядування і власникам закладів щодо можливості використання таких об’єктів. Наприклад, у закладах харчування таким укриттям є підвал, і він має бути у вільному доступі», – наголосив начальник Львівської ОВА.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару по електропідстанціях Львова 3 травня постраждали двоє людей.