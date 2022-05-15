Близько 4:30 пролунала серія вибухів на Львівщині

Під ранок неділі, 15 травня, на території Львівської області пролунало кілька вибухів. За даними військової адміністрації, росіяни завдали ракетного удару на об'єкт військової інфраструктури в області.

Мешканці Львівської області повідомили про кілька вибухів, які було чути з 4:25 до близько 5:00 ранку. У цей час в області була повітряни тривога. Мер міста Новояворівськ Володимир Мацелюх записав коротке відеозвернення з машини, де попросив мешканців зберігати спокій і чекати на офіційну інформацію.

О 8:00 голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що росіяни завдали ракетного удару в об'єкт військової інфраструктури.

«Жителі Львівщини! Сьогодні, 15 травня, близько 04:30 був ракетний удар по одному із об’єктів військової інфраструктури. Станом на цю годину інформації про загиблих та травмованих немає. Наявність та характер руйнувань уточнюється», – повідомив Козицький.

Додамо, що до сьогоднішнього удару у Львові та області не було повітряних тривог протягом тижня.