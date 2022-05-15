Росіяни завдали нового ракетного удару по Львівщині
Під ранок мешканці Львова та області почули кілька вибухів
Під ранок неділі, 15 травня, на території Львівської області пролунало кілька вибухів. За даними військової адміністрації, росіяни завдали ракетного удару на об'єкт військової інфраструктури в області.
Мешканці Львівської області повідомили про кілька вибухів, які було чути з 4:25 до близько 5:00 ранку. У цей час в області була повітряни тривога. Мер міста Новояворівськ Володимир Мацелюх записав коротке відеозвернення з машини, де попросив мешканців зберігати спокій і чекати на офіційну інформацію.
О 8:00 голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що росіяни завдали ракетного удару в об'єкт військової інфраструктури.
Додамо, що до сьогоднішнього удару у Львові та області не було повітряних тривог протягом тижня.
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