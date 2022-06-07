За понеділок, 6 червня, російські загарбники вбили чотирьох мирних жителів на Донеччині і двох на Харківщині, повідомили очільники обласних військових адміністрацій Павло Кириленко і Олег Синєгубов.

За інформацією Кириленка, За 6 червня росіяни вбили чотирьох мирних жителів Донеччини: двох у Нью-Йорку, одного в Часовому Ярі та одного в Пісках. Ще семеро людей отримали поранення.

Таким чином, за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині, за винятком Маріуполя і Волновахи, загинули вже 478 мирних жителів. Кількість вбитих росіянами жителів Маріуполя і Волновахи встановити неможливо, але маріупольська міська влада повідомляла, що їх понад 20 тисяч.

Ще двоє мирних жителів минулої доби загинули від російських обстрілів на Харківщині. За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, одна людина загинула в Дергачах, і одна – в Чорноглазівці Богодухівського району. Ще семеро людей отримали поранення. Загалом на Харківщині від російських обстрілів загинули понад 550 людей.

Нагадаємо, у ніч на 7 червня росіяни вбили двох цивільних під час обстрілу Баштанки Миколаївської області.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що кількість вбитих росіянами цивільних у десятки разів перевищує кількість загиблих військових.