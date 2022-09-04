Україна повернула з російського полону майже 600 людей. На сьогоднішній день врятовано близько 100 цивільних, решта – військові, повідомив керівник Національного інформаційного бюро Олександр Смирнов в ефірі телеканалу «Еспресо».

«На сьогодні повернуто з полону майже 600 людей: близько 100 цивільних й решта – військові. Щодо депортованих, то з одного боку цифри дуже жахливі, з іншого боку, немає точних цифр, тому що ми не маємо доступу до території агресора, відповідно, є цифри, які повідомляє сам агресор – це понад 3 млн людей примусово депортованих людей на їхню територію, з них близько 600 тис. дітей», – розповів Олександр Смирнов.

За його словами, процес повернення на територію України є дуже складним.

«Ми збираємо дані та верифікуємо людей. Це понад 30 тис. дорослих і майже 7300 діточок. Люди самі вибираються з території держави-агресорки або є люди, які зв’язуються з Міністерством з питань реінтеграції й це індивідуальне повернення діточок. Наразі є 53 дитини, яких повернули», – додав Смирнов.

Нагадаємо, на початку вересня з російського полону додому повернулися ще 14 українців.

У кінці серпня ZAXID.NET повідомляв, що до України прибула перша партія листів від військовополонених.