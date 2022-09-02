Додому повернулися 14 українських захисників, які перебували у полоні з весни

Відбувся черговий обмін полоненими військовими. 14 українських захисників повернулися додому. Вони перебували у полоні з весни. Про це у п’ятницю, 2 вересня, повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що у межах роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Донецькій області сьогодні відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією.

«Додому повернулися 14 українських захисників. Серед них десятеро з 58-ї окремої механізованої бригади (ОМБР) і четверо – з 30-ї ОМБР. Вони потрапили в полон окупаційних військ навесні цього року», – розповіли у штабі.

Серед звільнених воїнів є також офіцер і військовий медик.

Робота Координаційного штабу над поверненням усіх полонених захисників триває.