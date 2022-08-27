Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій проводить роботу з організації листування українських військовополонених із рідними. Віце-прем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що днями до України прибула перша партія листів від військовополонених.

«За Женевськими конвенціями, наші військовополонені мають право надсилати та отримувати листи. Національне інформаційне бюро (НІБ) Мінреінтеграції розпочало відповідну роботу з організації листування наших військовополонених з їхніми рідними», – розповіла вона 26 серпня.

У повідомленні не зазначено, яка кількість кореспонденції надійшла.

Верещук також подякувала Міжнародному комітету «Червоного Хреста» за роботу та посередництво.

Наразі Національне інформаційне бюро Мінреінтеграції працює над передачею кореспондеції рідним військовополонених.

Раніше ZAXID.NET публікував інформацію, куди звертатися рідним військовополоненого по допомогу, що робити, якщо офіційні відомства ігнорують їхні звернення, як переоформити грошові виплати, а також що можна робити самостійно без шкоди для рідного в полоні.