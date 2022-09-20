Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що жодне вторгнення не може бути виправданим

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Україні та Росії вдалося досягти домовленості про обмін 200 військовополонених. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу PBS, пише у вівторок, 20 вересня, «Українська правда».

Ердоган повідомив, що за домовленістю сторін буде обміняно 200 заручників. На його думку, завдяки цьому буде зроблено значний крок вперед.

Крім того, Ердоган додав, що після закінчення війни всі захоплені землі Росією повинні бути повернуті, а жодне вторгнення не може бути виправданим.

Інформації про те, скільки полонених українців перебувають у Росії – немає. Але є численні свідчення, що українських військовополоених у Росії або на окупованих територіях піддають нелюдському ставленню.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що погодиться на перевезення російського аміаку через українські порти за умови, що Росія видасть українських військовополонених.