Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Reuters, опублікованому 16 вересня, що погодиться на постачання аміаку з Росії через територію України тільки в обмін на українських військовополонених, яких утримують російські військові.

За словами глави держави, він уже розповів про це Організації Об’єднаних Націй, яка запропонувала відновити подачу російського аміаку через Україну, щоб зменшити глобальний дефіцит добрив.

«Я проти поставок аміаку з Росії через нашу територію. Я б робив це тільки в обмін на наших полонених. Це я пропонував ООН», – сказав президент.

Зеленський додав, що сотні російських військових потрапили в полон під час контрнаступу України в Харківській області. Попри це, на думку глави держави, в Росії під вартою перебуває більше наших військових, ніж в Україні російських.

Водночас у Кремлі ініціативу президента України вважають недоречною, пише російське пропагандистське агентство ТАСС з посиланням на речника президента держави-терориста Росії Воєнного злочинця Владіміра Путіна Дмітрія Пєскова.

Зазначимо, що між Росією й Україною прокладено аміакопровід, кінцева точка якого – Одеський припортовий завод. Через нього до 24 лютого, коли Росія відкрито вторглася в Україну, експортували аміак російських компаній «Тольяттиазот» і «Минудобрения», пише «Економічна правда».

Організація Об’єднаних Націй запропонувала відновити експорт російського аміаку трубопроводом до українського кордону, де його має купити американський товарний трейдер Trammo. Цей трубопровід розрахований на перекачування до 2,5 млн тонн аміаку на рік.