Міжнародний комітет Червоного Хреста призупинив роботу в Україні
Прес-секретар організації пояснив, що таке рішення прийняли з міркувань безпеки
Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) тимчасово припинив свою роботу в Україні з міркувань безпеки, повідомляє Reuters.
У понеділок, 10 жовтня, речник Червоного Хреста повідомив Reuters, що рішення призупинити роботу організація прийняла після ранкових ракетних ударів по Україні.
«З міркувань безпеки наші команди призупинили сьогодні роботу», – сказав прес-секретар на запитання Reuters. У повідомленні не уточняється, на який саме термін Червоний Хрест зупиняє свою діяльність в Україні.
МКЧХ в Україні налічує близько 700 співробітників, які працюють у 10 місцях по всій країні та доставляють допомогу та лікипереселенцям.
Додамо, що окрім МКЧХ в Україні діє організація «Червоний Хрест України», яка продовжує допомагати людям, зокрема, тим, хто постраждав внаслідок російської ракетної атаки 10 жовтня.
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