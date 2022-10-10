Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) тимчасово припинив свою роботу в Україні з міркувань безпеки, повідомляє Reuters.

У понеділок, 10 жовтня, речник Червоного Хреста повідомив Reuters, що рішення призупинити роботу організація прийняла після ранкових ракетних ударів по Україні.

«З міркувань безпеки наші команди призупинили сьогодні роботу», – сказав прес-секретар на запитання Reuters. У повідомленні не уточняється, на який саме термін Червоний Хрест зупиняє свою діяльність в Україні.

МКЧХ в Україні налічує близько 700 співробітників, які працюють у 10 місцях по всій країні та доставляють допомогу та лікипереселенцям.

Додамо, що окрім МКЧХ в Україні діє організація «Червоний Хрест України», яка продовжує допомагати людям, зокрема, тим, хто постраждав внаслідок російської ракетної атаки 10 жовтня.