Петер Маурер і Сєргєй Лавров обговорили у Москві співпрацю в Україні

У середу, 23 березня, президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер зустрівся у Москві з керівником російського МЗС Сєргєєм Лавровим і обговорив відкриття офісу організації у Ростові-на-Дону, «щоб покращити роботу на Донбасі та інших підконтрольних Росії територіях».

У своєму твіттері Петер Маурер висловив думку, що відкриття офісу в Росії допоможе вирішити гуманітарні проблеми в «зоні конфлікту в Україні». Окрім того, він подякував Росії за багаторічну співпрацю в різних частинах світу, зокрема на Близькому Сході, в Афганістані, Нагірному Карабаху та Україні, і висловив сподівання, що це буде продовжуватися.

Раніше МКЧХ жодним чином не відреагував на заклики України забезпечити гуманітарні «зелені коридори» в місцях бойових дій та вивезти з України тіла мертвих російських загарбників. Хоча минулого тижня, за словами Мауерера, він відвідав Київ, де зусттрівся із міським головою Віталієм Кличком.

Нагадаємо, російські військові неодноразово зривали евакуацію мирних мешканців із Маріуполя, Волновахи, Чернігова та інших міст і не давали доставити людям гуманітарну допомогу. Коли коридори для евакуації все ж погоджували, росіяни обстрілювали автобуси з жінками і дітьми та брали людей в заручники.

Окрім того, російські окупанти насильно депортують тисячі жителів Маріуполя до Росії, відбираючи в них українські документи. Загалом незаконно депортували вже 15 тис. мешканців міста. Вивезених маріупольців спершу доставляють у так звані фільтраційні табори, звідки потім перерозподіляють у різні віддалені міста Росії, як-от Сахалін, без права залишати територію держави агресора упродовж двох років.

МКЧХ і раніше потрапляв у гучні скандали. Наприклад, у 2011 році, коли витратив невідомо на що пів мільярда доларів, що призначались на відбудову будинків на Гаїті після потужного землетрусу. Або у 2006, коли порушував правила безпеки забору донорської крові, а також продавав плазму крові, що здавали добровольці.

Деякі представники Товариства Червоного хреста України стверджують, що МКЧХ відмовив їм у допомозі під час війни Росії в Україні.

Міжнародний комітет Червоного хреста – приватна гуманітарна організація, заснована у 1863 році у Женеві (Швейцарія) Анрі Дюнаном. Організація отримала від міжнародної спільноти унікальні повноваження для захисту жертв міжнародних і внутрішніх збройних конфліктів. МКЧХ є єдиною установою, на яку покладено завдання стежити за дотриманням міжнародного гуманітарного права (МГП).

Оскільки усі платежі до МКЧХ є добровільними та отримані в якості пожертвувань, у соцмережах після заяви Петера Маурера у Москві почали ширитись заклики про те, щоб перестати переказувати гроші цій організації.